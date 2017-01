Calciomercato Roma, alla scoperta di Grenier: le caratteristiche del nuovo giallorosso

27/01/2017 17:23

CALCIOMERCATO ROMA GRENIER / Colpo a sorpresa della Roma che ha praticamente chiuso l'arrivo di Clement Grenier, 26enne centrocampista francese del Lione. Scopriamo quali sono le caratteristiche tecniche del calciatore che presto si metterà a disposizione di Spalletti.

Classe 1991, centrocampista, promessa del calcio francese fino a qualche anno fa, è cresciuto nel Lione squadra nella quale milita tutt'ora. Ottima tecnica, molto elegante, buona visione di gioco, non disdegna gli inserimenti in avanti anche se la confidenza con la porta non è delle migliori (18 gol in carriera con il Lione). Può giocare come sia davanti alla difesa che in posizione più avanzata.

Da valutare la sua condizione fisica visto che la sua carriera è stata costellata da più di un infortunio.

B.D.S.