Villarreal, Pato va da Cannavaro: ultime e retroscena di CM.IT

Maurizio Russo

27/01/2017 17:21

VILLARREAL PATO CANNAVARO / Pato è sempre più vicino a diventare un giocatore del Tianjin Quanjian. Come dichiarato dal suo agente Veloz ai nostri microfoni, Pato è pronto a lasciare il Villarreal già in questa sessione di calciomercato: l'attaccante brasiliano rescinderà il suo contratto con il 'Sottomarino Giallo' per poi raggiungere Fabio Cannavaro in Cina. A confermare le indiscrezioni di Calciomercato.it ci ha pensato lo stesso presidente Escribà in una conferenza stampa in cui ha reso noto l'interesse dei cinesi per l'ex milanista, escluso dai convocati per il prossimo match di Liga. Dalle informazioni raccolte dalla nostra redazione emerge un ulteriore retroscena sulla trattativa: prima di virare definitavamente su Pato, il Tianjin Quanjian aveva fatto un sondaggio per un altro centravanti, il 28enne russo Artem Dzyuba dello Zenit San Pietroburgo. Ma tra i due Cannavaro ha preferito il brasiliano.