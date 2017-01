27/01/2017 17:03

BOLOGNA MOUNIER SAINT ETIENNE / Anthony Mounier torna in patria. Come anticipato da Calciomercato.it oltre un mese fa, l'ala francese del Bologna era nel mirino del Saint Etienne. A dare l'annuncio è stato lo stesso club transalpino sul proprio sito ufficiale: l'attaccante esterno si trasferisce in 'Verde' con la formula del prestito con diritto di riscatto.

M.R.