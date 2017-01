Napoli, ucciso ex talento della Primavera

27/01/2017 16:41

NAPOLI DI GIOVANNI OMICIDIO / Lo hanno ucciso in pieno giorno, in una strada piena di gente: Renato Di Giovanni, 21 anni, ex calciatore del Napoli primavera, è stato ucciso questa mattina nel capoluogo campano. I sicari, a bordo di uno scooter, lo hanno colpito più volte in via Montevergine a Soccavo, quartiere che si trova nella periferia occidentale di Napoli. Il giovane nel 2014 aveva preso parte, segnando anche un gol, con la maglia azzurra al Torneo di Viareggio. Poi lo svincolo, il passaggio all'Arzanese e i guai con la giustizia con i precedenti per spaccio di droga: attualmente era sottopoto all'obbligo di presentazione alla polizia penitenziaria.

B.D.S.