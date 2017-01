Calciomercato Napoli, agente Giaccherini: "Può restare, piace alla Roma"

27/01/2017 16:38

CALCIOMERCATO NAPOLI / Altra giornata calda per il calciomercato Napoli. Con Manolo Gabbiadini in trattativa col Southampton ed Omar El Kaddouri sempre pronto all'addio, Giuntoli e Valcareggi oggi parleranno del futuro di Emanuele Giaccherini. Nei giorni scorsi l'agente del calciatore ha aperto alla cessione dato lo scarso utilizzo imposto da Sarri. Tuttavia, con due calciatori pronti a lasciare, difficilmente il Napoli acconsentirà ad un altro addio nel reparto offensivo in questo calciomercato invernale. Intercettato in città, dove è arrivato per definire l'affare Zerbin, Valcareggi ha spiegato: "Di sicuro parleremo anche di Giaccherini e non escludo che possa rimanere a Napoli - le sue parole riportate da 'Sky' - Su di lui c'è l'interesse della Roma, ma la cosa più importante è trovare una piazza dove possa giocare". Confermate, quindi, le notizie di Calciomercato.it sull'interesse giallorosso per Giaccherini. Tra le squadre che hanno pensato a lui, però, ci sono anche Fiorentina e Milan (ma i rossoneri potrebbero presto chiudere per Ocampos).

Calciomercato Napoli, agente Giaccherini: "Piace alla Roma"

Nelle scorse settimane già ci sono stati dei contatti con la Roma per Giaccherini. Così, dopo il mancato utilizzo nella gara di Coppa Italia contro la Fiorentina, il Napoli ha dovuto fare i conti con le dure parole del suo agente. De Laurentiis, però, è pronto a resistere per trattenerlo almeno fino alla prossima estate.

Intanto, per il reparto offensivo, dopo l'acquisto di Leonardo Pavoletti e Leandrinho, oggi il Napoli si appresta ad ufficializzare Alessio Zerbin. Classe '99, l'ormai ex Gozzano è un attaccante polivalente, capace di destreggiarsi come esterno oppure trequartista. Dopo l'ufficializzazione del club azzurro potrebbe andare in prestito al Carpi per proseguire al meglio la sua crescita. Sul fronte cessioni, infine, il Southampton continua a insistere per Gabbiadini. Il club inglese ha alzato l'offerta per convincere il club a cederlo.

M.D.A.