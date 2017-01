VIDEO CM.IT - IL PROTAGONISTA DEL MERCATO: Luiz Gustavo

Maurizio Russo

27/01/2017 16:25

LUIZ GUSTAVO JUVENTUS / La sessione invernale volge quasi al termine con gli ultimi infuocati giorni di trattative. Ma sin da inizio gennaio l'obiettivo del calciomercato Juventus è sempre lo stesso: rinforzare il reparto mediano. In tale ottica si registra già l'acquisto del venezuela Rincon dal Genoa, ma in casa bianconera non ci si accontenta. Il sogno di portare a Torino Corentin Tolisso, con ogni probabilità, dovrà essere rimandato alla prossima estate visto che il Lione ha respinto tutti gli assalti della 'Vecchia Signora' al centrocampista transalpino, compresa l'ultima offerta da 35 milioni di euro più 5 di bonus. E allora i campioni d'Italia stanno cercando di virare su quella che a tutti gli effetti va considerata una seconda scelta, non fosse altro per la formula con cui vorrebbero acquistarlo. Stiamo parlando di Luiz Gustavo, per il quale la Juventus ha messo sul piatto 2,5 milioni di euro per il prestito, fissando poi il riscatto a 13 milioni. Ma come anticipato dalla nostra redazione nelle scorse settimane, il Wolfsburg sta facendo muro: vuole cederlo a titolo definitivo per 15 milioni. La speranza del Dg della Juventus Beppe Marotta è che, qualora non dovessero esserci altre pretendenti (Inter e Milan si sono defilate, ndr), i tedeschi possano cambiare idee nelle ultime ore.

Calciomercato Juventus, Luiz Gustavo rinforzo per la Champions

Nato a Pindamonhangaba, in Brasile, e cresciuto nelle giovanili del Corinthians Alagoano con cui fa il suo esordio nel 2006, ad appena 20 anni Luiz Gustavo sbarca in Europa grazie all'Hoffenheim che lo prende in prestito quando militava ancora nella serie B tedesca. A seguito della promozione in Bundesliga, poi, i biancazzurri decidono di esercitare il diritto di riscatto pagando un milione di euro al club brasiliano. Nella sessione invernale di calciomercato del 2011 il Nazionale verdeoro fa il salto di qualità e passa al Bayern Monaco - con cui conquista il Triplete - che lo acquista per 17 milioni di euro. Nell'estate del 2013 altro trasferimento a titolo definitivo in Germania, stavolta al Wolfsburg, per 16 milioni. Il suo attuale valore di mercato, considerato anche il contratto in scadenza nel 2018, si aggira tra i 12 e i 15 milioni di euro.