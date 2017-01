27/01/2017 16:13

CALCIOMERCATO ROMA GRENIER / Nuovo centrocampista per la Roma: il club giallorosso ha chiuso con il Lione l'accordo per il trasferimento in Italia di Grenier. Il centrocampista, 26 anni, arriverà nella Capitale con la formula del prestito con diritto di riscatto. Già oggi pomeriggio, riferisce 'Roma Tv', è previsto il suo arrivo in Italia, a Ciampino, mentre domani dovrebbe sostenere le visite mediche.

B.D.S.