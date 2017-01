Napoli, Insigne jr: "Imparato tanto da Sarri. Milik? Credevo prendesse la numero 9..."

27/01/2017 16:00

NAPOLI INSIGNE / Esperienza in Serie B per continuare a crescere e diventare, magari, forte come il fratello maggiore. Roberto Insigne, dopo sei mesi trascorsi tra panchina e tribuna, ha lasciato Napoli per andare in prestito al Latina. Il calciatore non ha però dimenticato il lavoro svolto con Sarri: "Mi ha insegnato tanto ed è giusto che tutti ne parlino così bene - le sue parole a 'Il Mattino' - E' umilissimo fuori dal campo. Mi diceva sempre di giocare la palla e attaccare la profondità. Riferimento in campo? Ho imparato tanto da Callejon perché ero in coppia in ogni allenamento con lui. Anche adesso provo a fare sempre i suoi movimenti che sono talmente particolari che qui alle volte i miei compagni non mi capiscono".

FUTURO - "Tornare a Napoli? Assolutamente sì anche perché Sarri ama giocare con gli esterni invertiti ed essendo io mancino sarei perfetto per giocare a destra. Il mio sogno è quello di giocare un giorno titolare con mio fratello".

MILIK - "Maglia numero nove? Ci aspettavamo la prendesse lui, ma poi ha scelto la 99. Il giorno dopo gli ho chiesto il perché e mi ha detto che era un suo numero e che Higuain non c’entrava nulla".

