Inter-Pescara, Oddo ci crede: "Non siamo retrocessi! Mercato? Puntiamo sull'esperienza"

27/01/2017 15:33

INTER PESCARA ODDO / Massimo Oddo determinato per la seconda parte di stagione del suo Pescara. Nonostante l'ultimo posto in classifica, il tecnico non ha abbandonato l'obiettivo salvezza. Oggi ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della difficile trasferta a Milano contro l'Inter: "Non siamo retrocessi, assolutamente. Mancano 18 partite e può succedere di tutto. Ovviamente è una situazione difficile ma lavoriamo per uscirne. Quando sei ferito fai di tutto per curarti, non vai di certo a morire: questo è quello che dobbiamo fare noi. Mercato? Abbiamo scelto giocatori d'esperienza. I giovani possono avere maggiori certezze con giocatori di livello anche se purtroppo hanno giocato poco i nuovi arrivati. Muntari? E' pronto ma manca il transfer. L'avrei portato con me anche se probabilmente non l'avrei fatto giocare".

M.D.A.