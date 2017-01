Calciomercato Pescara, Sebastiani ha deciso il futuro di Oddo

27/01/2017 15:16

CALCIOMERCATO PESCARA SEBASTIANI ODDO / Il Pescara è pronto a ripartire da Massimo Oddo: Daniele Sebastiani, presidente del club biancoazzurro, parla a 'sportmediaset.it' della possibile conferma dell'allenatore. "Nel calcio italiano si abusa della parola progetto e poi si cacciano gli allenatori dopo due partite. Noi abbiamo un progetto, Oddo è stimato e non c'è motivo per esonerarlo. Se dovessimo retrocedere ripartiremmo con lui anche nella prossima stagione. Lui ha sposato il nostro progetto ma se dovesse arrivare un grande club su di lui, non lo tratterrò. Credo però che anhe l'anno prossimo sarà con noi".

Sebastiani parla anche della sfida con l'Inter: "Sembra una missione impossibile ma nel calcio non c'è nulla di scontato. I nerazzurri hanno un organico che non ha nulla da inviare alla Juventus. La mia squadra la vedo carica. Il divario tra le ultime tre? Si parla tanto e non si analizzano i veri motivi: la spartizione dei diritti non permette alle neo promosse di fare qualcosa di serio".

Il patron abruzzese poi analizza i motivi della posizione in classifica: "Qualcosa abbiamo sbagliato anche noi, abbiamo deciso di proseguire con lo zoccolo duro con cui abbiamo vinto la B, cedendo solo Lapadula per motivi di bilancio. Avevamo deciso di sostituirlo con Bahebeck che è molto forte ma che purtroppo si è infortunato: in 180 minuti ha fatto 2 gol, una grande media e c'è un po' di rimpianto per averlo avuto così poco. Ma siccome nella vita ci vuole anche fortuna noi dobbiamo continuare a crederci, ci sono ancora tanti punti a disposizione e ci proveremo dando il massimo in campo".

Sebastiani continua: "Muntari si è presentato benissimo, mi auguro che poi in campo faccia bene. Lo volevamo in estate ma aveva dei dubbi e si è convinto nel corso della stagione. Ci siamo mossi in tempo, mancano pochi giorni e se ci saranno delle possibilità per rinforzarci non ci tireremo indietro. Lapadula? Il boato di 'San Siro' quando entra Gianluca mi riempie d'orgoglio. Se tutti i giocatori avessero le stesse caratteristiche di Lapadula la Serie A sarebbe un campionato più bello".

B.D.S.