Figc, Tavecchio sula Giornata della Memoria: "Il ricordo è un dovere di tutti"

Dall'inviato Andrea Corti

27/01/2017 15:20

FIGC TAVECCHIO / Un minuto di silenzio in occasione della Giornata della Memoria, che si terrà su tutti i campi italiani. Il consiglio federale odierno è stato aperto in maniera insolita, come riportato dall'inviato di Calciomercato.it. Carlo Tavecchio ha poi emanato un comunicato con le sue parole pronunciate in apertura della riunione: "Il ricordo è un dovere di tutti, anche e soprattutto per il mondo dello sport che coinvolge milioni di persone. La tragedia dell'Olocausto rappresenta un monito per il presente e per il futuro, un doloroso insegnamento per i più giovani affinché, con il nostro aiuto, costruiscano una società che non lasci più spazio ad atrocità simili. Nella nostra attività quotidiana, non dobbiamo mai deimenticare l'emozione che ha suscitato in tutti noi la visita della Naizonale ad Auschwitz; la memoria sia il fondamento che alimenti il contrasto a qualsiasi forma di discriminazione".

M.D.A.