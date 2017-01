VIDEO CM.IT - Fantacalcio, 22a giornata giornata: consigli e top 11

Michele Furlan (Twitter: @MicheleFurlan1)

27/01/2017 15:35

FANTACALCIO SERIE A 22A GIORNATA - La Serie A torna in campo per la 22a giornata, la terza di ritorno del 2016/2017. Sabato alle 18 in campo Lazio e Chievo mentre alle 20.45 sarà la volta di Inter e Pescara. Domenica il 'lunch-match' vedrà opposte Torino ed Atalanta. Sei gare alle 15: Cagliari-Bologna, Crotone-Empoli, Fiorentina-Genoa, Sampdoria-Roma, Sassuolo-Juventus ed Udinese-Milan. Il posticipo che chiuderà il programma sarà la sfida tra Napoli e Palermo. Calciomercato.it vi propone la top 11 e i consigli per il Fantacalcio della 22a giornata della Serie A 2016/2017, con tutti i protagonisti analizzati partita per partita.





Fantacalcio: top 11 e consigli 22a giornata Serie A

(3-4-3): Tatarusanu; Miranda, Fazio, Albiol; Joao Mario, Pjanic, Gomez, Mertens; Insigne, Higuain, Belotti.

Panchina: Reina; de Vrij, Astori; Milinkovic-Savic, Spinazzola; Kalinic, Simeone.

LAZIO-CHIEVO sabato ore 18

CHI SCHIERARE: Milinkovic-Savic e Felipe Anderson, tecnica e bonus. Castro e Pellissier: anche a gara in corso.

CHI EVITARE: Patric, non ha mai convinto. Sorrentino: partita molto rischiosa.

FATTORE BONUS: Biglia, anche su calcio piazzato. De Guzman: il piede è vellutato.



INTER-PESCARA sabato ore 20.45

CHI SCHIERARE: Joao Mario e Icardi, protagonisti nerazzurri. Bahebeck: se recupera si può schierare.

CHI EVITARE: Santon, ormai diventato una riserva. Stendardo: gara da mal di testa.

FATTORE BONUS: Perisic, sempre letale dalla fascia. Cerri: la sua freschezza può essere d'aiuto.



TORINO-ATALANTA domenica ore 12.30

CHI SCHIERARE: Hart e Belotti, spina dorsale granata. Spinazzola e Gomez: occhio a quei due.

CHI EVITARE: Barreca, poco lucido ultimamente. Kessié: da verificare la condizione dopo la Coppa d'Africa.

FATTORE BONUS: Ljajic per farsi perdonare dopo l'errore col Milan. Kurtic: ex che potrebbe furoreggiare.



CAGLIARI-BOLOGNA domenica ore 15

CHI SCHIERARE: Farias e Sau, anima del Cagliari. Krejci e Di Francesco: frecce per l'arco di Donadoni.

CHI EVITARE: Tachtsidis, lento e macchinoso. Mirante: può essere partita da over.

FATTORE BONUS: Borriello, in casa spesso protagonista. Destro: tornerà al gol?



CROTONE-EMPOLI domenica ore 15

CHI SCHIERARE: Barberis e Falcinelli, salvagente del Crotone. Skorupski e Mchedlidze: la risposta empolese.

CHI EVITARE: Crisetig, anonimo in mezzo al campo. Pucciarelli: irriconoscibile.

FATTORE BONUS: Ferrari, occhio alle inzuccate. Dimarco: i calci piazzati possono essere un fattore.



FIORENTINA-GENOA domenica ore 15

CHI SCHIERARE: Chiesa e Kalinic, momento di forma eccezionale. Laxalt e Simeone: Juric si affida a loro.

CHI EVITARE: Borja Valero, appannato. Hiljemark: deve ancora ambientarsi.

FATTORE BONUS: il talento di Bernardeschi può fare la differenza. Ninkovic: in chiave assist.



SAMPDORIA-ROMA domenica ore 15

CHI SCHIERARE: Muriel, l'unico che può mettere in difficoltà la Roma. Dzeko e Fazio: gol e ottimi voti.

CHI EVITARE: Quagliarella, ormai a secco da troppo tempo. Peres: poco brillante.

FATTORE BONUS: Schick, anche a gara in corso. Perotti: aria di derby per l'ex Genoa.



SASSUOLO-JUVENTUS domenica ore 15

CHI SCHIERARE: Pellegrini e Matri, eccellenza neroverde. Dybala ed Higuain: impossibile non schierarli.

CHI EVITARE: Duncan, pericolo giallo. Khedira: per lui un ruolo più difensivo.

FATTORE BONUS: Berardi, insidia costante per la difesa bianconera. Pjanic: col nuovo modulo può essere letale.



UDINESE-MILAN domenica ore 15

CHI SCHIERARE: Fofana e De Paul, centrocampisti col vizio del bonus. Bonaventura e Bacca: trascinatori.

CHI EVITARE: Samir, sulla fascia sarà battaglia. Locatelli: il rosso con la Juve può condizionarlo.

FATTORE BONUS: Thereau, tra le linee. Deulofeu: l'esordio ha destato ottime impressioni.



NAPOLI-PALERMO domenica ore 20.45

CHI SCHIERARE: Mertens ed Insigne, schegge da bonus. Embalo: rapidità sull'out offensivo.

CHI EVITARE: Hysaj, momento non eccezionale. Posavec: il passivo può essere importante.

FATTORE BONUS: Zielinski può far male ai rosanero con gli inserimenti. Nestorovski: non molla mai.