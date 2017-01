Napoli, Allan carico: "Mese importante, Real battibile. Juve? Ci stiamo preparando!"

27/01/2017 15:06

NAPOLI ALLAN / Serie A, Champions League e Coppa Italia. Il Napoli è atteso da mesi di duro lavoro per affrontare al meglio i tanti impegni stagionali, che li vedranno giocare contro squadre come il Real Madrid, la Juventus e la Roma. Allan, tra i campioni del centrocampo, ha fatto il punto della situazione sulle ultime news Napoli: "Vittorie sofferte? Abbiamo dimostrato di essere una squadra cresciuta in questo aspetto, magari in altre partite abbiamo giocato benissimo senza aver portato a casa i tre punti - le sue parole a 'Radio Kiss Kiss Napoli' - Speriamo in uno stadio pieno domenica, è una partita difficile perché l'avversario ha cambiato allenatore e magari ha trasmesso più carica. Speriamo di fare una bella partita e portare i tre punti a casa".

LA JUVE - "Sarà un mese bellissimo pieno di partite importanti. Anche domenica, però, c'è una partita importante. Siamo carichi e stiamo lavorando molto bene, stiamo preparando bene le partite. Speriamo di arrivare pronti e cercare di raggiungere i nostri obiettivi".

IL REAL - "Ce la giocheremo? Certo, è difficile trovare una squadra imbattibile, credo che non ci sia nel calcio. Questo sport è bello perché il risultato non è mai scritto. Dobbiamo andare lì e giocare il nostro calcio, sperando di andare avanti".

Napoli, Allan carico: "Vogliamo fare meglio dell'anno scorso"

Arrivato nel calciomercato estivo del 2015, il brasiliano si è subito messo in mostra diventando ben presto un 'pilastro' del centrocampo. Dopo alcune panchine dovute al turnover con Zielinski, Allan ha però ammesso di voler giocare di più. Il centrocampista ha commentato il gioco della sua squadra: "Anche l'anno scorso era il ‘Napoli del Napoli’, Higuain non giocava da solo lo scorso anno. Abbiamo sempre giocato un calcio bellissimo, speriamo continuare così anche quest’anno e magari di fare meglio dello scorso anno. Abbiamo tanti che possono giocare tra i primi undici, difficile per il mister mettere tutti dentro, ma noi lavoriamo per farci trovare sempre pronti. Obiettivi? Noi abbiamo i nostri sogni ma manteniamo i piedi per terra per fare un'ottima stagione!"

Anche Dries Mertens ha poi rilasciato una breve dichiarazioni: "E' vero, sono dei mesi importanti. Abbiamo un bel gruppo, sicuramente Allan è il più forte di tutti (ride, ndr)".

M.D.A.