dall'inviato Andrea Corti (@cortionline)

27/01/2017 14:34

FIGC MINUTO SILENZIO RIGOPIANO / Minuto di raccoglimento su tutti i campi in Italia nel fine settimana: il mondo del calcio si stringe intorno alle vittime della tragedia di Rigopiano e dell'incidente che ha coinvolto un elicottero dei soccorsi in Abruzzo. E' stato deciso nell'ambito del consiglio federale della Figc in corso a Roma.