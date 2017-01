Lazio-Chievo, Inzaghi dà ragione a Lulic: "Sbagliato atteggiamento mentale"

27/01/2017 14:13

LAZIO CHIEVO CONFERENZA INZAGHI / Dopo la sconfitta con la Juventus, la Lazio vuole ripartire approfittando del turno interno contro il Chievo. Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa delle news Lazio, partendo dalle dichiarazioni di Lulic che tanto clamore hanno destato. Calciomercato.it ha seguito le sue parole: "Ho parlato con Senad e il resto della squadra. Siamo arrivati in alto grazie all'approccio mentale alle sfide, non possiamo sbagliarlo come accaduto domenica. Forse avremmo perso lo stesso contro la Juventus ma l'atteggiamento mentale non può venir meno a questa squadra. Radu e Lulic hanno detto questo. Ripartiremo nel modo migliore, ho visto i miei ragazzi pronti. Il Chievo è una squadra organizzata e ben allenata. Vogliamo ripartire nel migliore dei modi. La squadra ha capito gli errori. Siamo quarti in classifica, stiamo facendo bene, ma non dobbiamo mollare di un centimetro. Domenica tutti quanti, me compreso, abbiamo sbagliato la gara. La partita di domani è importantissima, dobbiamo rimanere in alto".

Per Inzaghi non è tempo di mercato ("ne parleremo nei prossimi giorni") o di Inter ("ci penseremo da domenica") ma solo di pensare al Chievo: "Le scelte che prenderò domani saranno solo in considerazione al Chievo che è un avversario che ci creerà dei problemi. Djordjevic e Felipe Anderson hanno lavorato bene, avranno spazio dall'inizio. Mi aspetto molto da loro. Il serbo sostituirà Immobile squalificato nel migliore dei modi. Milinkovic ha avuto una grandissima crescita. Lo scorso anno lo avevo trovato infortunato, la mia prima scelta cadde su Onazi che disputò sette gare nel migliore dei modi. Con Sergej ho parlato molto, la squadra stava facendo bene e gli ho detto che avrebbe dovuto alzare i ritmi d'allenamento per farmi capire di poter giocare. Non si è mai risparmiato, è cresciuto e si sta meritando di giocare".

B.D.S.