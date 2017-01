27/01/2017 14:12

CALCIOMERCATO NAPOLI / Colpo in prospettiva per l'attacco del Napoli. Come annunciato da 'Radio Kiss Kiss Napoli', oggi dovrebbe essere la giornata decisiva per chiudere l'affare Alessio Zerbin: il calciatore del Gozzano è atteso a Castel Volturno insieme ai suoi agenti, Valcareggi e Marinelli. Una volta conclusa la trattativa, come anticipato dalla nostra redazione, Zerbin sarà girato in prestito al Carpi.

M.D.A.