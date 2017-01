Inter, Pioli orgoglioso dei suoi: "Consapevoli della nostra forza. Qui nessuno regala nulla"

27/01/2017 13:35

INTER PIOLI / La sua Inter continua a macinare punti in campionato, mirando a un ritorno in Champions League, per quanto complicato possa essere, dato l'ottimo cammino di Roma e Napoli, per non parlare della capolista Juventus.

Intervistato da 'Premium Sport', ecco le parole di Pioli sul momento dei suoi ragazzi: "Ora c'è la consapevolezza delle nostre qualità. A fine stagione si tireranno le somme. Io so che ognuno di noi è concentrato sul bene della squadra e diamo il massimo".

ROSA - "Il gruppo sa quello che deve fare per dar seguito a questo momento di forma. Ora però occorre pensare gara dopo gara. Nessun avversario ti regala nulla. L'abbiamo visto a Palermo".

L.I.