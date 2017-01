Calciomercato Milan, fissate le visite di Ocampos: via libera del Genoa

27/01/2017 13:31

CALCIOMERCATO MILAN / AGGIORNAMENTO 14.50 - E' arrivo il via libera del Genoa per il trasferimento di Lucas Ocampos al Milan. Il club rossoblu - riporta 'gazzetta.it - ha detto sì ai rossoneri e ora si attende soltanto il placet del Marsiglia per chiudere l'operazione.

Milan in attesa del definitivo accordo col Genoa per Lucas Ocampos. L'esterno offensivo è l'uomo individuato da Galliani per sotituire Niang (volato al Watford) e, come riporta 'Premium Sport', i rossoneri avrebbero già prenotato le visite mediche per domani. Tuttavia, il Genoa non ha dato ancora l'ok decisivo e starebbe valutando l'ipotesi Palladino come sostituto. Per cedere Ocampos, il 'Grifone' ha chiesto il permesso al Marsiglia, in quanto il calciatore in estate è stato prelevato in prestito con diritto di riscatto.

M.D.A.