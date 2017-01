Calciomercato Crotone, Acosty ha firmato: le ULTIME di CM.IT

ESCLUSIVO

Alessio Lento (@lentuzzo)

27/01/2017 13:01

CALCIOMERCATO CROTONE / Boadu Maxwell Acosty può considerarsi un nuovo calciatore del Crotone. Come appreso dal nostro inviato a Milano, infatti, il calciatore ormai ex Latina ha firmato con la società calabrese: l'affare è concluso, si attende l'annuncio ufficiale. Come anticipato dalla nostra redazione, Acosty arriverà a titolo definitvo con un contratto fino al 2019. Il Crotone ieri si è inserito prepotentemente riuscendo a superare anche il Benevento.

M.D.A.