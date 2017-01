Calciomercato Juventus, ESCLUSIVO: Morata-Real, tutto rimandato

ESCLUSIVO

Daniele Trecca (@danieletrecca)

27/01/2017 11:26

L'eliminazione dalla Coppa del Re si porterà dietro alcuni strascichi pesanti in casa Real Madrid. La stampa spagnola oggi ha lanciato la bomba Morata, parlando addirittura di un 'aut aut' lanciato dall'attaccante, che avrebbe vincolato la sua permanenza all'addio di Zinedine Zidane. Sicuramente l'ex Juventus non è felice dello scarso minutaggio collezionato nelle ultime settimane, ma da qui a parlare di una rottura totale ce ne corre. Il suo nome, come è noto, è stato nuovamente accostato all'Arsenal e al Chelsea, ma gli ottimi rapporti del 24enne con gli ex compagni bianconeri hanno alimentato anche la suggestione in ottica calciomercato Juventus.

Morata Juventus, nessuna rottura con il Real

Secondo le informazioni in possesso di Calciomercato.it, infatti, ad oggi non è stata presa nessuna decisione definitiva, né in un senso, né in un altro, e ogni valutazione sarà rimandata al termine della stagione in corso. I margini per migliorare un 2017 sin qui nefasto - appena 8 minuti in campionato nelle tre partite dopo la sosta - ci sono tutti e prendere decisioni affrettate non avrebbe alcun senso. Anche perché, come di consueto in casa Real, nel pianificare la prossima stagione saranno dirimenti anche i titoli conquistati in quella ancora in corso. Carlo Ancelotti ne sa qualcosa.