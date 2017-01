Calciomercato Serie B, da Bianchi a Seck: le trattative del 27 gennaio

27/01/2017 10:59

CALCIOMERCATO SERIE B / Il calciomercato Serie B entra nel vivo: Ferrari è ufficialmente un nuovo calciatore del Verona, che ha prenotato Brosco per la prossima stagione. Carpi molto attivo sul mercato, in particolar modo sui fronti Fedato, Lasicki, Mbakogu e Jelenic. Come confermano informazioni raccolte dalla redazione di Calciomercato.it, il Carpi lavora anche al possibile colpo Seck, in uscita da Roma. Incontro tra Bari e Vicenza per Raicevic; l'alternativa per i pugliesi è Nené dello Spezia. Sogno Budimir per il Benevento, che si contende Giannetti con lo Spezia. La Pro Vercelli ha trovato l’accordo per Vives. Il Perugia, che ha risolto il contratto con Rolando Bianchi, ha preso in prestito dal Napoli il centrocampista Gnahorè (che era a Crotone). Il Brescia ha chiesto Llamas al Milan. L'Entella continua a corteggiare Cassano.

S.D.