Calciomercato Lazio, ESCLUSIVO: incontro fissato per Biglia, la situazione

ESCLUSIVO

Alessio Lento (@lentuzzo)

27/01/2017 10:17

LAZIO BIGLIA RINNOVO - Continua a tenere banco in chiave calciomercato Lazio il rinnovo di contratto di Lucas Biglia. L'attuale accordo del centrocampista argentino con i capitolini è in scadenza il 30 giugno del 2018, ma da mesi ormai si cerca un punto d'incontro per prolungare l'esperienza del calciatore nella Capitale fino al 2020. Le richiesta del capitano sono note al direttore sportivo Tare, adesso la palla è nelle mani della società che dovrà decidere se venire incontro a queste richieste e chiudere, finalmente, l'estenuante trattativa.

Calciomercato Lazio, lunedì incontro con Lotito per rinnovo Biglia

L'entourage del 30enne calciatore della Lazio è giunto in Italia lo scorso 20 gennaio, ma non ha mai incontrato i dirigenti della società biancoceleste. Adesso, però, a meno di cambiamenti di programma dell'ultima ora, c'è un appuntamento fissato: secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, l'agente del calciatore incontrerà il presidente Lotito nella giornata di lunedì 30 gennaio. Difficile pensare che si possa chiudere già l'accordo per il nuovo contratto durante questo colloquio, le parti si vedranno per tornare a parlare dopo tempo del futuro del capitano biancoceleste.