Tottenham, Kane e Rose nel mirino dello Shanghai SIPG

28/01/2017 02:33

CALCIOMERCATO PREMIER LEAGUE KANE ROSE - André Villas-Boas, alias lo 'Special Two', attuale tecnico dello Shangai SIPG, avrebbe messo nel mirino due giocatori della sua ex squadra per questa sessione invernale del calciomercato: il Tottenham. Nello specifico, secondo quanto riportato dal tabloid britannico 'London Evening Standard', si tratterebbe del 23enne attaccante Harry Kane (accostato a Milan e Napoli in passato) e del 26enne difensore Danny Rose.

Tuttavia, sempre in base a quanto riferito dal quotidiano londinese, Kane avrebbe già rifiutato l'idea di un trasferimento in Asia (oltretutto, ha prolungato lo scorso dicembre il suo contratto con gli 'Spurs' fino al 2022); Rose invece, non disdegnerebbe l'idea di un passaggio nella 'Super League' ma, in questo caso, sarebbe stato il club inglese ha rispondere che l'esterno sinistro non è in vendita.

F.S.