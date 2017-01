Calciomercato Roma, blitz a Milano per Defrel, Donsah e Kessié: le ultime di CM.IT

ESCLUSIVO

ROMA DEFREL DONSAH KESSIE / Sprint improvviso e, forse, decisivo nel calciomercato Roma. Ancora attivissima sul fronte Defrel, la drigenza giallorossa ha in agenda diversi appuntamenti a Milano, dove Baldissoni e Massara incontreranno il Sassuolo per cercare di ridurre il gap tra domanda e offerta per l'attaccante francese. Il 25enne ex Cesena non sarà tuttavia l'unico tema di dibattito nel capoluogo lombardo. Come detto ieri, Frank Kessié e Gotifred Donsah sono nomi caldissimi in questi ultimi giorni di negoziazioni. Lo sprint per i due centrocampisti ha un'origine ben chiara ed è legato a doppio filo ai concreti ritorni di fiamma per Leandro Paredes in Inghilterra, ma non solo. A Trigoria, potrebbe arrivare da un momento all'altro un'offerta molto importante per il centrocampista argentino, tale da cancellare ogni dubbio. Il recente viaggio londinese della dirigenza giallorossa è stata infatti l'occasione per constatare il forte interesse di alcune compagini britanniche (Arsenal, Liverpool e Tottenham su tutte).

Ecco perché la Roma, secondo le informazioni in possesso di Calciomercato.it, sta stringendo i tempi per una doppia operazione in mediana: Donsah, con sbarco immediato a Trigoria, e Kessié, con un approdo nella capitale rimandato alla prossima estate. Per quanto riguarda il centrocampista ivoriano l'operazione dovrebbe aggirarsi sui 25 milioni di euro, includendo anche alcuni giovani giallorossi (Marchizza su tutti, ma attenzione anche a bomber Tumminello). Sul fronte Donsah, oggi è previsto un incontro con gli agenti del centrocampista ghanese. Il Bologna per ora sembra poco incline a privarsi del 20enne, ma il club capitolino ha comunque individuato delle brecce da sfruttare per scardinare la resistenza del club felsineo, manifestata nei giorni scorsi anche attraverso le dichiarazioni del direttore sportivo rossoblu, Riccardo Bigon. L'operazione dovrebbe aggirarsi sugli 8-10 milioni di euro.