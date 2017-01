DIRETTA Calciomercato Serie A, tutti gli aggiornamenti LIVE del 27 gennaio

27/01/2017 10:14

CALCIOMERCATO SERIE A / AGGIORNAMENTO ORE 10.14: Come rivelato dal nostro inviato a Milano, sede ufficiale del calciomercato. la Samp sta trattando con l'Empoli per Barba sulla base di un prestito con diritto di riscatto.

9.23: tra oggi e domani è probabile l'incontro per il nuovo rinnovo del contratto di Paulo Dybala in casa Juventus.

La chiusura della sessione invernale di calciomercato si avvicina (la deadline è fissata per martedì 31 gennaio) e le trattative entrano nel vivo in vista del rush finale: Defrel, Donsah, Gabbiadini, Giaccherini, Kessié, Ocampos e Paredes sono solo alcuni dei nomi destinati ad infiammare il calciomercato Serie A in questi ultimi giorni di febbrili trattative. Calciomercato.it sta seguendo in diretta le operazioni più calde del momento con i suoi inviati a Milano, centro nevralgico del mercato tricolore.

