Calciomercato Juventus, rinnovo Dybala: le ultime di CM.IT

ESCLUSIVO

Eleonora Trotta (@eleonora_trotta)

27/01/2017 09:23

CALCIOMERCATO JUVENTUS DYBALA / Novità in arrivo in casa Juventus sul fronte rinnovo del contratto di Paulo Dybala: nella giornata di ieri, come appreso dalla redazione di Calciomercato.it, la 'Joya' era a Milano in compagnia del suo agente per prendere parte ad un evento organizzato dal suo sponsor. Con ogni probabilità, l'incontro con l'amministratore delegato e direttore generale della Juve Beppe Marotta per discutere i termini del nuovo contratto dell'attaccante avrà luogo tra oggi e domani.

Come già ampiamente anticipato su queste pagine, Dybala chiede un ingaggio attorno ai 7 milioni di euro, in linea con la sua valutazione di mercato che oscilla attorno ai 120 milioni.

S.D.