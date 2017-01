Calciomercato Juventus, Morata-Zidane: rottura totale

27/01/2017 09:19

CALCIOMERCATO JUVENTUS MORATA / Hanno del clamoroso le voci provenienti dalla Spagna in merito al Real Madrid. Dopo l'eliminazione dalla Coppa del Re per mano del Celta Vigo, lo spogliatoio 'merengue' rischia di diventare una polveriera, con Zinedine Zidane pronto a vestire i panni da pompiere per non compromettere il prosieguo della stagione. Tra i giocatori maggiormente delusi da questo scorcio di stagione, c'è sicuramente Alvaro Morata, entrato in campo solamente all'ottantesimo minuto, nonostante la squadra avesse bisogno di vincere la partita. A tal proposito, 'Cadena Ser' ha lanciato un'autentica bomba che potrebbe dare nuove indicazioni anche sul calciomercato Juventus.

Morata Juventus, lo spagnolo minaccia l'addio

Secondo l'emittente iberica, infatti, l'ex attaccante bianconero avrebbe già comunicato ai suoi agenti di cercare una nuova squadra in vista dell'estate. Il 24enne avrebbe posto come condizione alla sua partenza, l'addio di Zinedine Zidane. Dopo aver rinunciato ad un'offerta astronomica del Chelsea in estate, Morata si sente ingannato e tradito dall'allenatore 'merengue' per lo scarso minutaggio a lui garantito. Proprio la compagine londinese, insieme all'Arsenal, è pronta a tornare alla carica a giugno. Senza dimenticare la suggestione bianconera, visti i frequenti contatti che ci sono tra il calciatore e i suoi ex compagni juventini.

D.T.