Calciomercato Milan, i possibili sostituti di Donnarumma: da Keylor Navas al sogno de Gea

Federico Scarponi

27/01/2017 10:05

CALCIOMERCATO MILAN SOSTITUTI DONNARUMMA - Il calciomercato Milan è agitato dai ricorrenti rumors sul possibile addio di Gianluigi Donnarumma. L'estremo difensore di Castellammare di Stabia, che ha debuttato in Serie A nel match casalingo contro il Sassuolo (vinto dai rossoneri per 2-1) a soli 16 anni e 8 mesi grazie alla fiducia concessagli dall'allora tecnico Sinisa Mihajlovic, a meno di un mese dal suo diciottesimo compleanno, è ormai titolarissimo nella formazione di Vincenzo Montella e, nell'immaginario collettivo (per ora), il perfetto erede nella Nazionale maggiore di Gianluigi Buffon. Una sicurezza, una tranquillità tra i pali di un veterano, difficili da riscontrare in un ragazzo della sua età. Un predestinato, come dicono in molti. Verrebbe da pensare, che il 'Diavolo' non potesse sperare di meglio: giovane, italiano, futuro campione che proviene dal settore giovanile. All'apparenza un sogno. Ma che potrebbe presto straformarsi in un vero e proprio incubo.

Calciomercato Milan: Keylor Navas, Hart e il sogno de Gea come possibili sostituti in caso di mancato rinnovo di Donnarumma

Il 17enne portiere campano infatti, il prossimo 25 febbraio sarà teoricamente (closing permettendo) pronto per trattare il rinnovo di contratto con il Milan: il suo attuale accordo scadrà nel giugno del 2018 e, il problema più grosso, è la folta schiera di formazioni pronte a fare follie per strapparlo ai rossoneri. L'agente del giocatore, l'astuto Mino Raiola, lo sa benissimo e sfrutterà questa carta per giocare al rialzo con i nuovi proprietari cinesi al momento di sedersi attorno ad un tavolo.

Su Donnarumma potrebbe scatenarsi una vera e propria asta internazione: Juventus, Real Madrid, Barcellona, Manchester United, Chelsea e Liverpool sono pronte a darsi battaglia sul campo del calciomercato. Soprattutto i bianconeri, vorrebbero seguire l' 'esempio' della Nazionale e assicurarsi un sicuro 'Post Buffon': l'ad dei bianconeri Giuseppe Marotta vorrebbe sfruttare i buoni rapporti con Raiola per tentare il colpaccio, nonostante abbia affermato di recente: "Donnarumma? Siamo abili nel prendere giovani, ma non vogliamo creare problematiche ed il discorso non ci riguarda".

Intanto però, la società rossonera non sta a guardare e inizia a scandagliare il mercato nell'eventualità che l'ipotesi peggiore diventi realtà. Il club lombardo sta infatti vagliando diverse piste: la prima è quella che porta a Keylor Navas del Real Madrid (30 anni, nazionale costaricano, sotto contratto con i 'Blancos' fino al 2020); seguono poi Joe Hart del Manchester City, ora in prestito al Torino (29enne nazionale inglese, contratto in scadenza nel 2019) e il sogno David de Gea del Manchester United (26 anni, nazionale spagnolo, legato ai 'Red Devils' fino al 2019, caro...molto caro). Tutte piste non semplici ma qualora Donnarumma decidesse di trasferirsi in uno di questi top club...