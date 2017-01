Calciomercato Inter, Darmian nerazzurro? C'è l'indizio dall'Inghilterra

27/01/2017 08:50

CALCIOMERCATO INTER DARMIAN / Matteo Darmian starebbe acquistando casa a Milano in vista di un suo trasferimento all'Inter. Questa è la ricostruzione che si legge oggi in edicola sulle colonne di 'The Sun', che riporta le dichiarazioni di una fonte anonima: "Matteo sta cercando un posto a Milano e ha contattato un'agenzia immobiliare in città. E' alla ricerca di un appartamento spazioso in una zona molto carina, sarà la ragazza a prendere la casa. Non può essere una coincidenza, l'Inter è sulle sue tracce da tempo. Lui è di una cittadina vicino Milano (Legnano, n.d.r.) ed assieme alla fidanzata ha la passione per l'arredamento di interni".

S.D.