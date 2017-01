Roma, Dzeko: "Garcia non voleva fare troppo allenamento, doveva essere duro come Spalletti"

27/01/2017 08:37

ROMA DZEJO GARCIA SPALLETTI - Nella lunga intervista concessa a 'Il Messaggero' - in edicola stamane - l'attaccante della Roma, Edin Dzeko, non poteva non soffermarsi sulla transizione dal tecnico francese Rudi Garcia, a quello di Certaldo, Luciano Spalletti, nella quale sia lui che la squadra sono cambiati profondamente.

"Sono diversi. Prima di venire qui tanti giocatori mi dicevano che in Italia si ci allenava tanto. Poi sono arrivato a Roma e con Garcia non era proprio come mi avevano preannunciato - ha sottolineato l'ex Manchester City ai microfoni de 'Il Messaggero' - Era anche colpa nostra, molti di noi erano stanchi, avevano problemi e anche Rudi non voleva fare molto in allenamento. A quel punto diventava difficile giocare bene per novanta minuti. Dopo settanta eravamo tutti stanchi. Lui doveva essere un po' più duro, proprio come Spalletti. Bisognava evitare che qualcuno si rilassasse troppo. Questa è una grande squadra che deve vincere sempre e se non sei preparato bene non ottieni nulla. Per questo mi piace Spalletti: lui è tosto e vuol sempre che, sia in partita che in allenamento, si dia il massimo".

SPALLETTI SEI GRANDE MA FAMMI UN COMPLIMENTO! - Elogi dunque per il suo attuale allenatore, anche se l'ha tacciato di essere molle in alcuni frangenti: "Se mi piace anche quando mi dice che son molle? Sì, questo è normale. Vuole sempre di più da me e da tutta la squadra. Noi siamo giocatori e ragazzi, viviamo di emozioni. Quindi mi piacerebbe sentire ogni tanto da lui anche qualche complimento. Ma io non ho nulla contro Spalletti. E' forse uno dei migliori allenatori che ho avuto. Voglio fare sempre di più. Quello che mi dice è uno stimolo. Ha personalità, un allenatore deve far sapere ai giocatori chi è il capo. Suoi difetti Non ne parliamo (ride, ndr). Non li so".

F.S.