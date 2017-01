Calciomercato Juventus, il Wolfsburg fa 'muro' per Luiz Gustavo: ecco l'offerta bianconera

27/01/2017 08:20

CALCIOMERCATO JUVENTUS LUIZ GUSTAVO / E' in salita la trattativa Luiz Gustavo-Juventus: come si legge sulle colonne di 'Tuttosport' oggi in edicola, il Wolfsburg ha rispedito al mittente la proposta bianconera, che consisteva in un prestito oneroso a 2,5 milioni di euro più diritto di riscatto a 13 milioni.

Come già anticipato su Calciomercato.it, la volontà del Wolfsburg è quella di cedere Luiz Gustavo a titolo definitivo per 15 milioni di euro. Non c'è solo Luiz Gustavo sul taccuino di Marotta per il centrocampo: infatti, la Juve non molla la presa su Tolisso del Lione.

S.D.