Calciomercato Roma, Dzeko: "Potevo andare alla Juve. Ho pensato di lasciare, mi volevano in Cina"

27/01/2017 08:00

CALCIOMERCATO ROMA DZEJO - L'edizione odierna de 'Il Messaggero' presenta una bella e lunga intervista all'attaccante della Roma, Edin Dzeko. L'attaccante bosniaco ha affrontato diversi temi, regalando anche alcuni interessanti retroscena riguardanti il calciomercato Roma. Di seguito ve ne proponiamo qualche estratto.

ROMA SIMILE ALLA BOSNIA - "L'ambiente, in generale, è più complicato di altri. In Inghilterra c'era meno pressione, se non giochi bene è normale che ti critichino. Ma le critiche fanno parte del gioco, le accetto. Roma è simile alla Bosnia: non ti criticano, ti insultano. Quindi sono abituato. Fai bene tre volte, ma se alla quarta sbagli, ecco che ricominciano con gli insulti. E' come se si aspettasse l'occasione giusta per colpirti.

TRA GOL DA DIMENTICARE E ALTRI DA RICODARE - Nella prima stagione nella Capitale, Dzeko ha commesso tanti errori sotto porta. Uno in particolare, l'attaccante non può toglierselo dalla mente: "Quello contro il Palermo non si può spiegare - ha spiegato a 'Il Messaggero' - Il gol a cui sono più affezionato, invece? Quello alla Juventus, il primo".

Calciomercato Roma, Dzeko: "C'è stata la possibilita di andare alla Juventus ma sono felice qui"

CALCIOMERCATO - Come sempre, immancabile nell'intervista, una parte relativa al calciomercato: "Silvano Martina (agente di Buffon e amico del padre di Dzeko, ndr) è una persona importante per me, mi confronto con lui su tante situazioni. E' vero, c'è stata la possibilità di andare in bianconero. Ma alla fine sono qui e sono felice di questa scelta. Se ho pensato di andar via quando le cose andavano male e non giocavo? Sì, succede quando non giochi. Poi ho deciso di restare e ne ero sempre più convinto, anche nell'ultima in casa contro il Chievo. Non ho giocato quel giorno, ma mi sono detto: da qui non mi muovo. Sono stato anche chiamato dalla Cina. Penso che nella vita c’è solo una carriera. Io non mi sento ancora vecchio, voglio giocare tanto e ad alti livelli. Per me questo è più importante del resto. Anche dei soldi. Io ho guadagnato bene e sono felice così. Ho scelto di rimanere qui per vincere pure con la Roma. Il futuro post calcio? Non ci ho pensato, perché mi vedo calciatore ancora per tanto tempo. Se sarei contento qualora arrivasse un altro attaccante in giallorosso? A me piace giocare. Poi, ogni tanto, mi fa bene anche riposare".

L'EQUIVOCO SUL RUOLO - La sua fisicità, trae in inganno. Dzeko non è e non si sente, la classica prima punta di peso: "Non sono un attaccante che resta in area di rigore ad aspettare. Mi piace partire da dietro, giocare con e per la squadra. Fare gli assist. Quando ero piccolo facevo l’ala destra, il mio idolo era Shevchenko. Sono impazzito per lui quando segnò la tripletta contro il Barça al Camp Nou".

F.S.