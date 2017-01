Calciomercato Inter, ecco il sogno per il 'dopo Handanovic'

Stefano D'Alessio (Twitter: @SDAlessio)

27/01/2017 07:54

CALCIOMERCATO INTER OBLAK / La sessione invernale di calciomercato è ancora in corso, ma l'Inter - messo a segno il colpo Gagliardini e in attesa di sprint in entrata e in uscita - pensa all'estate, quando il futuro di Samir Handanovic potrebbe essere nuovamente in discussione (soprattutto in caso di mancata qualificazione in Champions League).

La dirigenza nerazzurra, nell'eventualità, non vuole farsi trovare impreparata, e pertanto, è già al lavoro sul possibile sostituto. Il sogno di calciomercato Inter - si legge sull'edizione odierna di 'Tuttosport' - è Jan Oblak, portiere classe 1993 già erede di Handanovic nella Slovenia e di proprietà dell'Atletico Madrid, che lo ha 'blindato' con una clausola rescissoria da 100 milioni. Più facile, per l'Inter, sarebbe arrivare ad uno tra Bernd Leno (classe 1992, del Bayer Leverkusen), Ederson (classe 1993, del Benfica) e Sergio Rico (classe 1993, del Siviglia), tutti e tre valutati tra i 15 ed i 20 milioni. L'alternativa italiana resta Mattia Perin del Genoa, anche se i recenti due infortuni alle ginocchi pesano sulle valutazioni su un suo eventuale acquisto.