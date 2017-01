Calciomercato Milan, scoppia la 'bufera' Donnarumma

Stefano D'Alessio (Twitter: @SDAlessio)

27/01/2017 07:35

CALCIOMERCATO MILAN DONNARUMMA / Ha debuttato in Serie A all'età di 16 anni e 8 mesi, scalzando nelle gerarchie l'esperto e affermato Diego Lopez, e, a suon di ottime prestazioni, si è preso di diritto il titolo di erede di Gianluigi Buffon; eppure, ora, anche tra i suoi stessi tifosi del Milan, c'è chi riesce a criticare Gianluigi Donnarumma.

L'edizione odierna di 'Tuttosport' parla di 'bufera', accendendo i riflettori su alcune critiche ricevute dal portiere classe 1999 sui forum per la prestazione in Coppa Italia contro la Juventus mercoledì 25 gennaio (finita 2-1 per i bianconeri): "Ha già giocato con la Juve" il commento più duro, che fa evidente riferimento all'ombra bianconera sul futuro del giovane estremo difensore, che a febbraio farà 18 anni e - closing permettendo - sarà pronto a quel punto per trattare con la nuova dirigenza il rinnovo quinquennale (attuale scadenza 2018).

I tifosi del Milan temono che la trattativa non vada a buon fine e che la Juventus possa inserirsi per mettere le mani sul gioiello rossonero, complici i buoni rapporti tra l'agente del giocatore Mino Raiola e la dirigenza bianconera. Donnarumma, anche nel recente passato, ha 'giurato' amore al Milan. Le recenti critiche subite rischiano di compromettere tutto?