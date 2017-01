Calciomercato Lazio, ESCLUSIVO: le ultime su Rodrigo Caio

ESCLUSIVO

Daniele Trecca (@danieletrecca)

27/01/2017 06:18

ESCLUSIVO RODRIGO CAIO LAZIO / Nelle ultime ore si è parlato di un prepotente ritorno di fiamma della Lazio per Rodrigo Caio in vista della prossima stagione. Il difensore del San Paolo piace molto al Ds biancoceleste Tare, ma secondo le informazioni in possesso di Calciomercato.it, ad oggi non ci sono stati nuovi contatti ufficiali con il club paulista e con l'entourage del 23enne. Sul giocatore, resta vivo anche l'interesse di Milan, Siviglia e Zenit.