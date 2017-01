Calciomercato Genoa, per la sostituzione di Ocampos si pensa ad un ex

26/01/2017 23:53

CALCIOMERCATO GENOA PALLADINO CROTONE / Non solo Ibarbo: in caso di addio di Ocampos, in orbita Milan, il Genoa potrebbe pensare ad una vecchia conoscenza. Come riferisce 'Sky Sport' si tratta di Raffaele Palladino, un giocatore che Ivan Juric conosce bene e vorrebbe riavere con sé. Il patron Preziosi, per convincerlo, sarebbe disposto a proporgli anche un futuro contratto da dirigente una volta appesi gli scarpini al chiodo.

D.G.