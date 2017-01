Calciomercato Juventus, Quaison nel mirino: ipotesi prestito

26/01/2017 23:51

CALCIOMERCATO JUVENTUS QUAISON / La Juventus continua a monitorare Quaison, portando avanti la trattativa per l'esterno del Palermo. Contatti, riporta 'Sky Sport', ci sono stati anche nella giornata odierna, per un obiettivo inerente il mercato di giugno. Il giocatore però pare pronto a dire addio al Palermo già in questa sessione, con i bianconeri che valutano la possibilità di girarlo in prestito all'Empoli. Martusciello potrebbe dunque ritrovarsi un utile rinforzo in attacco per la seconda parte della stagione,

L.I.