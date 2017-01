Calciomercato Milan, Thiago Silva spegne i sogni di ritorno: "Spero di restare al PSG a lungo"

26/01/2017 23:35

CALCIOMERCATO MILAN THIAGO SILVA PSG / "Non ho mai chiuso la porta al Milan". Parole, quelle di Thiago Silva, che avevano infiammato i tifosi rossoneri, speranzosi di rivedere un giorno il brasiliano con la maglia del 'Diavolo' indosso.

Quest'oggi, però, il diretto interessato ha in parte spento quel sogno: "La prima cosa che mi trattiene a Parigi è l'ambizione del club - ha spiegato a 'BeinSport' - Qui ho tutto. Vedo che ho la fiducia da parte del presidente, dello staff e di tutti i compagni. L'ambizione è sempre la stessa, tutte le grandi squadre passano attraverso momenti come questo. Ho passato tre anni sia Milano che alla Fluminense, mentre al Paris Saint-Germain è già la mia quinta stagione. Sono molto felice: è la miglior squadra in cui ho giocato. Sono il capitano di questa squadra ed è fantastico. Spero di rimanere ancora un sacco di tempo al PSG perché non voglio finire la mia carriera nel 2020".

D.G.