Arsenal, Wenger ha deciso: è Morata il dopo Sanchez

26/01/2017 23:19

CALCIOMERCATO ARSENAL MORATA SANCHEZ / Alexis Sanchez non riesce a trovare l'accordo per il rinnovo con l'Arsenal? Nessun problema: Arsene Wenger ha già pronto il suo sostituto. Come riporta 'fichajes.net', si tratta di Alvaro Morata che al Real Madrid non sta trovando spazio. Zidane gli preferisce Benzema ed i 'Gunners' sono pronti ad approfittarne mettendo sul piatto 60 milioni di euro per portare lo spagnolo in Premier League.

Qualche settimana fa si era parlato di un 'romatico' ritorno di Morata alla Juventus, ma - come vi abbiamo svelato - si è trattata di una semplice boutade.

D.G.