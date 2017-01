Milan, i saluti di Niang: "L'Inghilterra un sogno. Il rapporto con Montella..."

26/01/2017 23:11

MILAN NIANG WATFORD MONTELLA / Mbaye Niang saluta il Milan: da oggi è ufficialmente un nuovo giocatore del Watford. Al termine delle visite mediche il francese ha fatto ritorno a Milano per raccogliere le sue ultime cose prima del trasferimento a Londra:

"Ho firmato, adesso sono contento - ha spiegato la punta intercettato all'aeroporto da 'Sky Sport' - Ho fatto le visite tutta la giornata, poi sono andato al centro sportivo: è andato tutto bene e sono contento. L'Inghilterra un obiettivo? Era il mio sogno, adesso tocca a me dimostrare di saper fare bene anche lì. Ringrazio il Milan, ringrazio anche il mister che ha avuto tanta fiducia in me. Ora sono di un'altra squadra e punto a fare bene con loro. Con Montella non c'è nulla di rotto: mi ha voluto bene e gli auguro il meglio", ha concluso.

D.G.