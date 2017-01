Real Madrid, Perez pensa al post Ronaldo: c'è una sorpresa

26/01/2017 23:04

REAL MADRID RONALDO / In casa Real Madrid, riporta 'diariogol.com', ci sarebbe aria di cambiamento. Il presidente Florentino Perez sarebbe pronto a rinnovare la rosa attuale, dando spazi ai campioni del domani.

Tanti i campioni in rosa la cui età costringe a cercare dei sostituti, tra i quali rientra ovviamente anche Cristiano Ronaldo. La vera sorpresa sarebbe però data dal fatto che a gestire il peso della sua eredità potrebbero essere due giocatori, non uno. Nel mirino ci sono Pierre-Emerick Aubameyang, che non ha mai nascosto la propria passione per il Real, e Paulo Dybala, col quale la Juventus discute per il rinnovo.

Il primo ad arrivare potrebbe essere proprio l'attaccante del Borussia Dortmund, il che segnerebbe l'addio di uno tra Benzema e Morata. Soltanto in seguito si tenterà l'assalto all'argentino bianconero.

L.I.