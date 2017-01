Efl Cup, il Manchester cade ma vola ugualmente in finale

26/01/2017 22:54

EFL CUP HULL CITY MANCHESTER UNITED / Sarà Southampton-Manchester United la finale di English Football League Cup. Il quadro si è completato questa sera e, nonostante la sconfitta rimediata contro l'Hull City, i 'Red Devils' strappano il pass per l'atto conclusivo della competizione. Le 'Tigri' si sono imposte per 2-1 davanti ai propri tifosi, ma non è bastato per ribaltare il risultato dell'andata (2-0 a favore della truppa di Mourinho).

Hull City-Manchester United 2-1: 35' rig.Huddlestone (H), 66' Pogba (M), 85' Niasse (H)

D.G.