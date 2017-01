PASSENGERS - Llorente torna 're'. Conte e la nostalgia di Vidal

Luca Incoronato (@_n3ssuno_)

26/01/2017 22:23

PASSENGERS – NOTIZIE DI CALCIOMERCATO DEGLI EX STRANIERI DELLA SERIE A

ARTURO VIDAL (Bayern Monaco): in vista della prossima estate il Chelsea pensa anche a Vidal. Soprattutto in caso di vittoria della Premier League, con conseguente accesso alla ricca Champions League, Conte potrebbe regalarsi l'ex Juventus per la propria mediana.

ALEXIS SANCHEZ (Arsenal): manca ancora il rinnovo del contratto con l'Arsenal, con molti club pronti all'assalto. In Italia c'è anche l'Inter che potrebbe tentare il colpo in estate. Suning punterà tanto sui giovani, aggiungendo però un top player alla rosa. L'ex Udinese sarebbe il nome ideale.

TOP DELLA SETTIMANA

EDINSON CAVANI (Paris Saint-Germain): a tre punti dal Monaco capolista, Edinson Cavani continua a percorrere le orme di Ibrahimovic. Basta lui a risolvere la pratica Nantes, con una rete per tempo.

MARIO GOMEZ (Wolfsburg): gara delicata tra Wolsfburg e Amburgo, con i padroni di casa che abbandonao quota 16 e mettono un po' di distanza dalla zona retrocessione. Risolve la pratica Mario Gomez, giunto alla sua sesta rete stagionale.

FERNANDO LLORENTE (Swansea): a soli due punti dal terzultimo posto, lo Swansea è riuscito nell'impresa in casa del Liverpool. Una gara folle, caratterizzata dalla doppietta del 're leone' Llorente. Otto gol stagionali, con l'ex Juventus che dimostra d'essere ancora in grado di fare la differenza.



FLOP DELLA SETTIMANA

ALEKSANDAR KOLAROV (Manchester City): si fa vedere poco nell'arco del match, ma quando ci prova perde l'uno contro uno con Kane, risultando poi in ritardo su Alli. Una giornata no.