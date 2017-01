Palermo, Zamparini: "Salvezza possibile. Se Ballardini fosse rimasto..."

26/01/2017 22:29

PALERMO ZAMPARINI / "Il nostro scopo adesso è quello di dare una scossa alla squadra, poi bisogna vedere se Diego Lopez riuscirà a portare a casa i risultati". Si apre così l'intervista di Maurizio Zamparini ai microfoni di 'Radio Kiss Kiss', dove il patron del Palermo ha aggiunto: "Siamo consapevoli che sabato ci sarà di fronte il Napoli, che ha un grandissimo allenatore che gioca sempre per attaccare con degli attaccanti fortissimi. La salvezza è sempre possibile, certamente bisogna fare una serie di risultati con due punti a partita, cosa che non è mai successa".

La prossima gara del 'San Paolo' non sarà semplice e Zamparini lo sa: "Dimostreremo di essere una buona squadra come fatto contro l'Inter, ce la verremo a giocare sperando di riuscire a tirare in porta. Penso che se Ballardini non fosse andato via la squadra oggi avrebbe sicuramente 7-8 punti in più".

D.G.