26/01/2017 22:17

CALCIOMERCATO INTER BIABIANY CHIEVO / Il Chievo Verona ci prova per Jonathan Biabiany. Come riferisce 'gazzamercato', il club clivense avrebbe proposto all'Inter un prestito con diritto di riscatto. Il nodo della trattativa è rappresentato dall'elevato ingaggio percepito dal francese: per far sì che l'affare si concludi è necessario che i nerazzurri partecipino al pagamento del 50%, coi clivensi pronti a garantire la seconda metà.

D.G.