Marsiglia, Evra si presenta: "Ho scelto in meno di 24 ore"

26/01/2017 22:03

MARSIGLIA EVRA / L'ormai ex terzino della Juventus, Evra, ha parlato nel corso della sua presentazione al Marsiglia: "Nella vita ci sono sempre delle sorprese. Non era programmato un mio ritorno in Francia ma non ho impiegato più di 24 ore per accettare".

MONACO - "Amo i club storici e il Marsiglia è uno di questi. Non vedo l'ora di giocare. Deschamps mi ha detto che è la scelta giusta e i dirigenti sono seri".

ZIO PAT - "E' stato Pogba a darmi questo soprannome. Voglio parlare con i giovani e aiutarli".

L.I.