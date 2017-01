Calciomercato Lazio, Milinkovic-Savic allontana la Juve: "Non mi muovo da qui"

26/01/2017 21:45

CALCIOMERCATO LAZIO MILINKOVIC-SAVIC JUVENTUS / Sergej Milinkovic-Savic ha le idee chiarissime per il proprio futuro. Negli ultimi giorni il talento serbo è stato accostato alla Juventus, oltre che Inter e Milan: "Non ho avuto contatti con nessuno di questi club", ha ammesso l'agente di Milinkovic-Savic in esclusiva a Calciomercato.it.

Un'intervista nella quale Mateja Kezman ha poi aggiunto: "Con Lotito e Tare abbiamo un ottimo rapporto, la Lazio è un grande club e lui è felice in Italia". Parole che lasciano intendere una pressoché certa permanenza del numero 21 in biancoceleste, una tesi che si rafforza alla luce delle dichiarazioni che ha rilasciato quest'oggi il diretto interessato in patria.

Calciomercato Lazio, Milinkovic-Savic allontana la Juve: "Non ci penso nemmeno a lasciare Roma"

"Si sentono e si leggono tante cose su di me, ma non ci penso nemmeno a lasciare Roma", questa la promessa di fedeltà fatta da Milinkovic-Savic ai microfoni di 'sport.blic.rs'. Parole che risuonano dolci per il calciomercato Lazio, pronta a coccolarsi il proprio gioiello ancora a lungo.

Nel frattempo il granitico centrocampista si concentra esclusivamente sul campo: "Nello spogliatoio si respira una buona atmosfera ed i tifosi sono fantastici - ha proseguito - L'ultima scofitta con la Juve? Nessuno può essere soddisfatto dopo il ko di Torino, ogni punto potrebbe essere cruciale. Vogliamo il terzo posto in campionato e qualificarci per la Champions League".

Dopo la stagione di apprendistato dello scorso anno, ora Milinkovic sta mostrando tutte le sue qualità ed gli elogi iniziano a fioccare: "Qualsiasi riconoscimento è importante per me, mi motiva sempre di più. Ho un grande supporto dei miei compagni, è più facile quando c'è qualcuno che parla la tua stessa lingua. I miei modelli? Vidic, Ibrahimovic e Nemanja Matic".

