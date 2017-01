Calciomercato Milan, Ocampos in attesa: dipende tutto da Ibarbo

26/01/2017 21:10

CALCIOMERCATO MILAN OCAMPOS GENOA IBARBO / Adriano Galliani non si è nascosto: "Ocampos è una prima scelta". E ora, con l'ufficialità dell'addio di Niang, il Milan è pronto per dare l'assalto all'esterno del Genoa: le due parti trattano ma i tifosi del 'Diavolo' dovranno attendere ancora un po' per abbracciare l'argentino.

Questo perché - come mette in evidenza 'Sport Mediaset' - il 'Grifone' vuole acquistare prima un sostituto per lasciar partire l'ex Monaco: l'obiettivo di Preziosi è Ibarbo del Cagliari. Sul colombiano c'è forte anche la Sampdoria: si è quindi acceso un derby di calciomercato. E il Milan fa chiaremente il tifo per i rossoblu.

D.G.