Calciomercato Juventus, rinnovo Dybala: incontro a Milano tra l'agente e il giocatore

26/01/2017 21:00

CALCIOMERCATO JUVENTUS DYBALA RINNOVO / Si smuove la situazione attorno al rinnovo di Paulo Dybala. "Non abbiamo timore", ha spiegato l'ad Marotta qualche giorno fa e in queste ore è andato in scena un incontro tra Pierpaolo Triulzi e l'attaccante della Juventus a Milano. L'obiettivo è quello di trovare un'intesa con la 'Vecchia Signora' per un corposo adeguamento dell'ingaggio che attualmente si attesta sui 2,2 milioni annui.

D.G.