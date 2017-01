Inter-Pescara, Joao Mario: "Con le big altre motivazioni. Ronaldo in nerazzurro..."

26/01/2017 20:41

INTER JOAO MARIO / Dall'arrivo di Pioli l'Inter ha dimostrato d'avere le potenzialità per dire la sua in questo campionato, ambendo a un ruolo da protagonista nella caccia a un posto Champions.

Di questo e non solo ha parlato Joao Mario, intervenuto ai microfoni di 'Inter Channel': "Contro il Pescara non sarà facile. Ho imparato che in Italia non esistono gare semplici. Fisicamente in serie A ci sono giocatori bravi e le squadre hanno tutte intensità. Dovremo essere pronti per giocar bene e portare a casa la vittoria. Ovvio che contro Juventus, Milan o Napoli le motivazioni siano differenti. Per un buon campionato però servono queste vittorie".

EUROPEO - "E' stata un'esperienza unica. E' da bambino che sognavo di vincere qualcosa col mio Paese. Non avrei però mai immaginato un giorno come quello".

RONALDO - "E' la nostra bandiera. Il giocatore più importante ma in generale questo Portogallo ha molta qualità. Viene all'Inter? Sto parlando con lui (ride ndr). Diciamo che è difficile".

